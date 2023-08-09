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Güloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Milli dayanışma ve birlik günlerinden geçtiğimiz bu günlerde ülke olarak tasarrufla dayanışma ruhunu daha da genişletmeliyiz. Bu kapsamda enflasyonla mücadele eden halkımıza destek olabilmek için özellikle dar gelirliyi mağdur etmemek adına temel ihtiyaç giderlerinde belediyemiz taşın altına eline koymalı. Halk ekmek büfelerini yaygınlaştırmalı, şehir içinde halk etin satış mağazaları açılmalı. Ayrıca son günlerde insanları rahatsız edecek derecede dilenci sayısı artmıştır. Buna karşı tedbir alınmalıdır. Bir de sokak köpekleri konusunda da belediyeden tedbirlerini artırmasını istiyoruz.”