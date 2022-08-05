Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emir S.’nin kullandığı otomobil Çorum’dan İskilip istikametine seyir halindeyken Danaderesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Jandarma maketine çarparak takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücüler için uyarı amaçlı konulan jandarma trafik maketi de zarar gördü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.