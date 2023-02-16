Alınan bilgiye göre O.D. idaresindeki 06 LVA 06 plakalı otomobil ile Z.K.’nın kullandığı 14 DN 890 plakalı otomobil, Çorum-İskilip yolunun 22. kilometresi Danaderesi mevkiinde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 2’si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kente bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile iki şeridi kapanan Çorum-İskilip yolu, ekiplerin müdahalesi ile tekrar trafiğe açıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

