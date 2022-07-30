Çorum’un en büyük tarım marketi Ziraatçılar Tarım, damla ve yağmurlama sulama sistemlerine Ziraat Bankası’ndan 5 yıl sıfır faizli kredilerde ücretsiz proje desteği sunuyor.

Boru kaynak makinesi ile yağmurlama boru tamiri ve kafa kaynak işlerinin de yapıldığı Ziraatçılar Tarım, aynı zamanda dünya rekortmeni Hüseyinbey Buğday tohumunun Çorum’daki tek yetkili bayisi.

Seymen arpa tohumu, siyez buğdayı, karabuğday, fiğ, yem bezelyesi, tritikale ve haymix tohumu, organik ve kimyevi gübre, süs bitkileri, peyzaj ve süs bitkileri, gül fidanları, çim tohumları, sebze tohumları ve her mevsim sertifikalı meyve fidanının bulunduğu Ziraatçılar Tarım, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi No:12/G, Hıdırlık Mezarlığı ve İl Tarım Müdürlüğü karşısında faaliyet gösteriyor. (Haber Merkezi)