Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Berat Kandili dolayısıyla Akşemseddin Camii’nde süt dağıtımı yapıldı.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı da olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan süt dağıtımına Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, “Kandillerde ve bayramlarda geleneksel hale getirdiğimiz süt dağıtımımızı gerçekleştirmek nasip oldu. Yaklaşık olarak 3 bin kişiye süt dağıttık. Allah’ın izniyle diğer bayramlarda ve kandillerde de bu geleneği sürdüreceğiz. Bu mübarek gecede depremde hayatını kaybedenler için dualar ettik. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

