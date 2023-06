Türkiye İş Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya arasında imzalanan protokol kapsamında Birliğe üye çiftçiler, İmece kart ürünü ile Birlik’ten yapacakları tarımsal girdi alımlarını faiz dönem avantajı ile alacakları, yine Birlik üyelerinin ürün ve hayvanları için yaptıracakları TARSİM sigortası primlerini İmece kartlarından tahsil edilmesi koşuluyla yaptırmaları durumunda prim tutarında %5 indirim sağlayacağı imkanlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Birlik üyelerinin kredi ihtiyaçları indirimli faiz oranı ile karşılanacak.

“ÇİFTÇİLERİN FİNANSAL İHTİYACINDA YANINDAYIZ”

İmza töreninde konuşan Türkiye İş Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman, Türkiye İş Bankası olarak yurt sathına yaygın 1.200’e yakın şubeleriyle tüm üretici kesimi desteklemeyi öncelikli bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’yle bu protokolü imzalamaktan çok memnun olduklarının altını çizen Kahraman, “Müthiş bir tarım potansiyeline sahip güzel Çorum’da İş Bankası olarak hem şubelerimiz hem tarım bankacılığı özel hizmet birimlerimizle eskisinden çok daha fazla aktif olacağımızı ve Çorumlu üreticimizin her türlü finansman ihtiyacında yanında olacağımızı müjdelemekten gurur duyuyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BANKASI TARIMI DESTEKLİYOR”

İş Bankası olarak hem kredi hem kart tarafında piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı koşullarla hizmetler sunduklarını kaydeden Kahraman, şöyle devam etti: “Hasattan hasada ödemeli kredilerimiz ile traktörden seracılıktan tarladaki en basit ihtiyaçlara kadar üreticimizin her ihtiyacını karşılıyoruz. İmece kartımız ise akaryakıttan tohuma gübreye her alanda faizsiz dönem avantajı sunuyor. İş Bankası olarak tarımın değerinin farkındayız ve Türkiye’nin Bankası olarak bu alanda üreticimize desteğimiz tüm gücüyle devam edecektir.”

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya ise törende yaptığı konuşmada protokolün tüm üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine Türkiye İş Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın yanı sıra İş Bankası Kobi İşletme Bankacılığı Doğrudan Satış Samsun Tarım Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Koç, Çorum Şube Müdürü Ahmet Ertargın ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu katıldı.

(Nurdan AKBAŞ)