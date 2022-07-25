Elim kaza neticesinde hayatını kaybeden anne-kıza Allah’tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı dileklerini ileten Taş, “Öncelikli olarak acıdan kendine paye çıkarmak gibi bir gaye ile bu açıklamayı yapmadığımızı tüm halkımızın dikkatine sunmaktayız. Tarihin üzerimize yüklemiş olduğu görev sebebi ile bu açıklamaları yapmak zorunluluğumuz bulunmaktadır. Zira kendimize şu soruları sormaktan kendimizi alamıyoruz, gerekli önlemlerin alınması için daha ne kadar canın yanması gerekmektedir?” dedi.

Bugüne kadar söz konusu kavşakta meydana gelen trafik kazalarında birçok canın yaşamdan koparıldığını ve geride gözü yaşlı ailelerin kaldığını belirten Taş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yaşanan trajik hadiselerin bizden uzakta olması mıdır, gerekli önlemlerin alınmasını engelleyen? Yahut yaşanan acı dolu deneyimlere temasımızın olmaması mıdır, göz ardı edilmesi buradaki trafik güvenliğinin? Bu soruların cevabını hepimiz gayet açık ve net olarak görmekte ve bilmekteyiz ki yöneticilerimizin üzerindeki atalet sebebiyle gereklilikleri göz ardı ederek başkaca yatırımlara kaynak ayırması ve bunlarla oyalanmasıdır.

Yöneticilerimizin, her köşe başına kalıcılığı ve vatandaşa zerre yararı olmayan işlere ayırmış olduğu mesai ve bunlarla duymuş olduğu gurur, ne yazık ki vatandaşımızın güvenliği ve yaşam kalitesine geldiğinde yerini derin bir sessizliğe bırakmaktadır. Trafik kazasının meydana gelmiş bulunduğu kavşağın iki yüz metre gerisine gösteriş için dikilen şeye ayrılan ödenek ve mesai, neden vatandaşın güvenliğini sağlamak için bu kavşakta kullanılmamıştır?

Biliyoruz ki yaşam ötelenebilir, göz ardı edilebilir ve öncelik sırasında arka planda bırakılabilir nitelikte değildir. Bu sebeple; hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin acılarını yüreklerimizde hissettiğimizi, kendilerinin daima yanında olduğumuzu bildirmekte, gerekli önlemlerin alınması noktasında yöneticilerimize uyarı ve hatırlatmalarda bulunmaktayız.” (Haber Merkezi)

