Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, ölüm kavşağına dönen ve peşpeşe kazalar yaşanan İlim Yayma Kavşağı hakkında “Yetkililer çaresizce izliyor. Daha kaç can yanacak” diye sordu.

Geçtiğimiz haftalarda İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan elim kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini, bu acı dinmeden Cuma günü de aynı yerde yaşanan kazada 6 kişinin yaralandığını hatırlatan DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Peker kazada yaralanan vatandaşlara acil şifa dileklerini iletti.

Son yaşanan kazalarda yetkililerin açık ve net olarak olayları yaya hatası gösterme çabası içinde olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek bu kazaların kontrolden çıkan veya arızalanan araçlar ve sürücülerin kural hatalarından kaynaklandığının açıkça görüldüğünü söyleyen Necati Burak Peker; “Bu kavşak artık şehrin yükünü kaldıramayan, Çevreyolu olmaktan çıkmış adeta şehir içi bir cadde haline gelmiştir. Karayolları bu alanda geç kalınmış bir üst geçit inşaatına başlamış, biz de çalışmaları yerinde incelemiş bulunuyoruz. Üst geçit kavşağın yaklaşık 200 MT ilerisine kurulma aşamasındadır.

Halkımız o mesafeyi yürümemek için yine büyük oranda yaya geçitlerini kullanmaya devam edecektir. Burada üstgeçit yaya güvenliğini sağlayacak bir çözüm gibi görünse de kısa vadeli ve minimal bir çözüm şeklidir. Ancak, bu çözüm o yolun kaza riskini indirecek veya giderecek bir çözüm asla değildir.

Elbette sürücülerin görevi trafik kurallarına uymaktır. Ancak, hiçbir önlem almadan sadece sürücüler trafik kurallarına uymalı bahanesinin arkasına sığınmak işi şansa bırakmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

“ACİLEN YENİ ÇEVREYOLU

ÇALIŞMASINA BAŞLANSIN”

Bu minvalde yapılması gereken küçük adımlarla bakın önlem alıyoruz şirinliği değildir. Yineliyoruz buraya bir önlem elbette kaçınılmazdır. Ancak! Çorum un acilen yepyeni, şehrin dışına taşınmış bir çevre yoluna ihtiyacı vardır! Yeni Çevreyolu kaçınılmazdır!

“GÖREVLİLERİN LİYAKAT

SORUNU HAD SAFHADA!”

Bakınız aşağıda göreceğiniz belge Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç tarafından 7 ay önce Karayolları 7.Bölge Müdürlüğüne verilen bir dilekçedir. O tarihten bu zamana kadar hiçbir işlem yapılmamış, adım atılmamıştır. Bu iki olaydan sonra sanki görev aşkıyla yanıyormuşçasına üst geçit projesine başlamak ve bu projeyi müjde gibi sunmak hakkaniyetten çok uzaktadır. Bir Sivil Toplum Kuruluşunun düşündüğü şeyi koskoca devlet kadrolarının düşünememesi ise bu kazaların üzerine zerre kafa yorulmadığının, zerre analiz yapılmadığının ve ülkemizin kanayan yarası haline gelmiş olan liyakat sorununun apaçık aynasıdır.

“ÇEVREYOLU’NA GEÇİCİ

DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM…”

Maalesef yap boz işlere bayılan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız! Buraya sadece bir üstgeçit asla kalıcı bir çözüm değildir sadece çözümün ufak bir parçasıdır. Bu kısımda ; 1- Acilen bir EDS sistemi kurulmalıdır! 2- Acilen otoyol üzerinde bir kaçış rampası çalışması yapılmalıdır! 3- Acilen yoluna transit devam edecek araçlar için bir yer altı dalma veya üst geçit yol yapımına başlanmalıdır.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak soruyoruz; Buraya üst geçit yapıldıktan sonra, yayalardan kaynaklanmayan trafik kazaları devam ettiğinde ne olacak? Bunca çözüm bekleyen vatandaşımıza, bunca çözüm öneren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına ne cevap vereceksiniz!”(Volkan SINAYUÇ)