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Çorum Valiliği görevine geçtiğimiz ay içerisinde başlayan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 29 Ağustos 2023 tarihinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Zülkif Dağlı’ya ziyarette Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı - ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Mehmet Emin Altan, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy eşlik etti.

Ziyarette Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Dağlı, acılı aileye şehidimizin “Şehadet Belgesi”ni de teslim etti.

Heyet ziyarette Müftü Biçer’in Şehit Buğra Çalgay ve tüm şehitler için yaptığı duaya “amin” dedi.