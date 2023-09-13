Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı 4/A sınıfı öğrencisi İpek Gümüş yaptı.

Minik öğrencinin konuşmasının ardından söz alan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaz boyunca öğrencilerin fiziki mekanlarını iyileştirmek için tüm okullarda bakım çalışması yaptıklarını söyledi. Öğrenciler için gönderilen 750 bin ders kitabının tamamının masaların üzerinde hazır halde bulundurulduğunu anlatan Kodek, “Çocuklarımızın geleceğe doğru emin adımlarla yürümeleri için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.



Vali Zülkif Dağlı ise Çorum’da 89 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, “7.126 öğretmen ve 1.300’ün üzerinde idareci ve çalışanla eğitim-öğretim sürecine başladık. Ayrıca ilk kez okula başlayan 6.700 çocuğumuz var” dedi.

Çorum’da derslik başına 18 öğrencinin düştüğünü kaydeden Dağlı, “Çorum olarak fiziki anlamda okullarımız belli bir düzeye geldi. Bu gayet güzel. Bundan sonra çocuklarımızın gerek sosyal alanlarda gerekse de eğitim-öğretim alanında kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi.

Dağlı, konuşmasının devamında okul önlerinde alınan önlemlere değinerek, “Çocuklar bizlere emanet. Bu kapsamda okulların etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, program Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam etti.

Kutlama programına Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.