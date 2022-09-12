“Ek Ödeme Yönetmeliği ve Banka Maaş Promosyonları” gündeminde yapılan Sağlık-Sen 6. Dönem 10. Başkanlar Kurulu’nda, ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan adaletsiz ve ayrımcılık içeren hususların iptali ve değişikliği için yargı yoluna gidileceğini anlatan Ahmet Saatcı bu konuda Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını da açıkladı.

Bu konuda toplantıda bazı kararlar alındığını bildiren Saatcı, merkezden yapılan ek ödeme hesaplama detaylarına dair şeffaf, açıklayıcı ve net bir rehber yayınlanarak sahadaki uygulama hatalarının önüne geçilmesi gerektiğini de anlattı.

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Saatcı; Sağlık-Sen olarak ücret adaletinin sağlanması adına yıllardır mücadelesini verdiğimiz tavan oranlarının artırılması,mahsuplaşmanın kaldırılması, ek ödemelerin merkezi bütçeden yapılması, havuzların ayrılması, ek ödemelerin SUT kapsamı dışına çıkarılması ve kangrene dönüşen performans sistemine son verilmesi taleplerimiz bir bir hayata geçmiştir. Bundan sonra da yapılan bu düzenlemelerin çalışanların ücretlerine hakkaniyet odaklı yansıması ve dağılımda adaletin sağlanması adına mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

