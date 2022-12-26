Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Doğa yürüyüşleri son dönemlerde özellikle pandemi sonrası insanların her fırsatta katıldıkları doğa aktivitelerinin başında gelmektedir. Doğa yürüyüşleri katılımcıların hem fiziksel hem ruhsal sağlığını koruyup daha iyi bir seviyeye çıkarmanın en önemli yollarından birisidir. Doğa yürüyüşleri keyifli olduğu kadar da risk taşıyan faaliyetlerdir. Doğadaki ilk kazanız son kazanız olabilir. Doğaya çıkarken mutlaka bu durumları göz önünde bulundurup kendi başınıza veya bu konuda yeterliliği bulunmayan kişilere itibar edilmemelidir” dedi.

(Haber Merkezi)

