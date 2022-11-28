Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 26 Kasım Cumartesi günü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde yapılan turnuva Başöğretmen Atatürk ve şehit olan öğretmenler anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. 5 Kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 8 takımdan 16 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda kadınlarda Eylem Teke-Canan Janset Arslan ikilisi birinci olmayı başarırken, Ayşegül Albayrak Yıldırım-Irmak Deniz Özpamuk ikilisi ise ikinci oldu. Alev Mumcu Bıyıkoğlu ve Deniz Samur Molla ikilisi üçüncü olurken, Esra Kambül ile Ceyda Samur Gül ise dördüncü olarak tamamladı.

Erkekler kategorisinde ise birincilik koltuğuna Mustafa Kısakol ve Nurettin Erdem ikilisi oturdu. Oktay Erdem-Çetin Koçak ikilisi ikinci olurken, İsmail Tuygun ve Sercan Pehlivan ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğretmenlere madalya verildi.

(Rıfat KARA)

