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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz koordinatörlüğünde gerçekleşen özel turnuvaya 15 takımdan 40 sporcu katılım sağladı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Gazipaşa Ortaokulu birinci olmayı başarırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise ikinciliği elde etti. Buharaevler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Güzel Sanatlar Lisesi ise dördüncü olmayı başardı.

Erkekler kategorisinde ise birincilik kupası Güzel Sanatlar Lisesi’nin olurken, Spor Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü, Gazipaşa Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Özel turnuvanın son bölümünde yapılan karma müsabakaları sonunda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu B takımı olurken, ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı oldu. Üçüncülük kürsüsüne ise bu kategoride Güzel Sanatlar Lisesi çıktı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve sporculara madalya takdim edildi.