Çorum İş Kadınları Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınışının 89. yıldönümünde “Cumhuriyetin Kadınları” konulu bir panel düzenledi.
Hitit Üniversitesi ve Orkasifed’in işbirliğiyle 5 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00’de Hitit Üniversitesi Ethem Erdkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen paneli, moderatör olarak arkeolog-editör Nezih Başgelen yönetecek.
Konuşmacılar ise: Ekonomist Prof.Dr. Kenan Mortan, Hititolog Prof.Dr. Aygül Süel ve yazar Doç.Dr. Ebru Güzel.