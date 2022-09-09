CHP’nin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı olarak Atatürk anıtlarına çelenk sunma töreni düzenlendi. Çorum’da da saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Törene; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Partinin çelengi, İl Başkanı Mehmet Tahtasız tarafından, Gençlik Kolları yöneticileriyle birlikte anıta sunuldu.

Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tahtasız, “Cumhuriyet Halk Partisi, 99. Kuruluş Yıldönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

“Bugün iki kutlu günün, milli mücadelemizin son noktası olarak kabul ettiğimiz, düşmanın denize dökülüp İzmir’in kurtuluşunun ve

Halkın bağrından Müdafaa-i Hukuk, Müdafaa-i Hukuk’un bağrından Cumhuriyet Halk Partisi doğdu.

Ülkemizi kuran ve kurtaran, İstiklal ve İstikbalin partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri, dev çınar yeni filiz Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında.

Kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyet’i demokrasiye hazırlayan bir partidir.

“TALAN VE TEK ADAM REJİMİNİN AĞIR TAHRİBATINI YAŞIYORUZ”

Saraya karşı milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin iradesini esas alan Cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir.

Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan tarihinin son yılları maalesef büyük bir yıkıma yol açan Tek Adam Rejiminin talan düzeni ile geçmiştir. Demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı yok sayan, talan ve tek adam rejiminin sonucunda çok boyutlu bir buhranın ağır tahribatı yaşanmaktadır. Milyonları yoksulluğa mahkum eden bu yolsuzluk düzeni, bir avuç imtiyazlıya ciddi servet transferleri yaparak, halkın olan tüm kaynakları küçük bir sınıfın elinde toplamış, eşitsizlikleri derinleştirmiş, güvencesizliği artırmıştır.

“SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK, KARARLIYIZ”

Ancak umutsuzluğa yer yok! Talan ve tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve hepimizin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız.

Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı tüm toplumsal kesimlerle yanıt üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir. CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm hakları yok eden ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız.

Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında, demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi, 99. Kuruluş Yıl Dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir.”

Tören sonunda partililer, Atatürk Anıtı önünde hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Volkan SINAYUÇ)