Çorum’da bir düğün salonunda düzenlenen baloya CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Onursal Adıgüzel, Eskişehir Milletvekili Utku Çakıröz, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, baloya katılanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Salondaki kalabalığa bakınca görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi adım adım iktidara gidiyor” ifadelerini kullanan Adıgüzel, “Kadınlar ve gençler öndeyse, iktidara yürüyoruz. Genel Başkanımızın önderliğinde iktidara yürüyoruz’ dedi.

Adıgüzel, “20 yıldır Türkiye’yi yönetenler ne yazık ki Cumhuriyet’in tüm kurumlarına kast etmiş durumdalar. Kurumlarımızı çökertiyorlar. Liyakati yok etmiş durumdalar. Yüzbinlerce gencimiz ne yazık ki hakları hiçe sayılarak işsizlikle, yoksullukla baş başa bırakılıyor. Saray, çevresi ve etrafındaki zümre zenginleştirilirken milyonlarca vatandaşımız ekonomik buhranla karşı karşıya bırakılmış durumda. Biz bu ülkede genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla herkesin huzur içinde onurlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bugün bu topraklarda ekonomik bir kriz varsa bunun tek bir sebebi var. Bugün bir milyondan fazla üniversite öğrencisi işsizse bunun tek bir sorumlusu var, eğer 41 madencimizi kazada kaybettiysek tek bir sorumlusu var 20 yıldır Türkiye’yi yöneten Ak Parti ve küçük ortağı MHP’dir.

Kötü bir tablo var. İşimiz zor ama biz çok kalabalığız. Bu kötü gidişatı hep birlikte terse çevirebiliriz. Türkiye’de sosyal devlet anlayışını hep birlikte geri getirebiliriz. Bu koşullar sahada var. Hepimiz sokakta görüyoruz. Vatandaş diyor ki CHP ne zaman iktidara geliyor diyor. Kurtarın bizi bunlardan diyor. Bizde diyoruz ki ilk seçimde iktidar olacağız. Bundan 99 yıl önce bir mucize yarattıysa Cumhuriyeti kuranlar o kararlılıkla ve çalışkanlıkla bizde bugün Türkiye’yi değiştirebiliriz. O gün bu millet nasıl bir araya gelip elbirliği ile kötü gidişata dur dediyse bizde 6’lı masa ile Millet İttifakı ile birlik olarak bu kötü gidişata dur diyebiliriz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorumlulara saygı, sevgi ve selamlarını ileten Adıgüzel, “Tarihimizden aldığımız mirasla, Cumhuriyeti kuranların kararlılığı ve azmi ile hep birlikte çalışmalıyız. Nasıl bundan yüz yıl önce bir mucize yarattıysa Cumhuriyeti kuranlar, o kararlılıkla, o çalışkanlıkla bizde bu gün Türkiye’yi değiştirebiliriz. Cumhuriyet’imizin 2. Yüz yılında Genel Başkanımızın son kurultayda yaptığı çağrı ile Cumhuriyet’imizin 2. Yüz yılını demokrasi ile taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANIMIZ 6’LI MASANIN DA

DESTEĞİ İLE 13. CUMHURBAŞKANI”

Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakıröz, Eskişehir’de Çorum’da, Anadolu’nun birçok kentinde Cumhuriyet kurulurken şehitler verildiğini belirterek, “Çorum en çok şehit veren illerin arasında geliyor. Bu Cumhuriyet kanla kuruldu. Ve bu Cumhuriyet’i kuranlar bu güne kadar bize hep ilerlemeyi ve Cumhuriyet Devrimleri’ni korumayı emrettiler.

Bu gün yeni yüzyıl diyenler, açıklamalar yapanlar son 20 yılda ülkeyi öyle bir yere getirdilerki onların yeni bir yüz yıla aslına bakarsanız söyleyecek hiçbir şeyleri yok.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu gücü olarak, çok partili demokrasiye geçişi sağlayan güç olarak, Türkiye’yi önümüzdeki dönemde içinden geçtiği en zor durumdan kurtaracak olan asli gücüz. İnanıyorum ki 6’lı masada ki dostlarımızın da desteği ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak gelecek yıllardaki kutlamalarda onun mesajlarını bu balolarda hep birlikte okuyacağız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi

KÖSE ”SATA SATA BİTİREMEDİLER”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse konuşmasına, dünyada emperyalizme karşı verilen ilk ulusal kurtuluş mücadelesini tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, onun silah arkadaşlarının anarak başladı.

“Zaman zaman Cumhuriyet ne yaptı diyen densizleri duyuyoruz” diyen Köse, “Cumhuriyetin neler yaptığından bahsetmeyeceğim. Halkevlerini, eğitim hamlesini, kadın erkek eşitliğini, medeni kanunu, ağır sanayiyi, 10. Yıl Marşı’nda geçen demir ağlarla örülen bir Anadolu’yu, Sümerbank’ı, Şeker Fabrikalarını hiç birisini söylemeyeceğim. Sata sata bitiremediler.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni bu coğrafyada ilk kez hem Müslüman, hem layık, hem demokrasi ile beraber yönetilebilir bir ülke olduğunu bütün dünyaya ispat eden bir genel başkanımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Hak, hukuk, adalet diyen, 6’lı masayı oluşturarak Millet İttifakını kuran 6’lı masanın da aday göstereceği 13. Cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu var. Biz bu ülkenin onurlu geçmişinde varız. Türkiye’nin aydınlık yarınıyız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’E AÇIKTAN VE AZGINCA SALDIRANLAR YOĞUNLAŞTI”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “99 yıldır bizlerin yaşadığı bu gururu torunlarımıza ve onlarında torunlarına yaşatmak için taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet’imize, kuruluşunun 99’uncu yılında açıktan ve azgınca saldıranların yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Anadolu’nun Doğu’sundan, Batı’sına, Kuzey’inden, Güney’ine, Cumhuriyetimizi sahiplenmek, korumak ve yaşatmak için, vatan savunması için bir araya gelenler gibi olmalıyız” dedi.

Baloya katılan davetliler Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Ali Ekber Eren’in seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir balo gecesi yaşadılar.

(Tugay GÖKTÜRK)