Çorum İş Kadınları Derneği de, yeni yılın hemen ikinci gününde gerçekleştireceği sanatsal etkinliğe, “Cumhuriyetimizin 100.Yılı” damgasını vurdu ve “Hitit Işığında Kültür Sanat Etkinlikleri” başlığını açtı.

Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın ana sponsorluğunda, Çorum Valiliği’nin ve Çorum Belediyesi’nin de destekleriyle, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de Çorum Müzesi’nde, Gündüz Öğüt Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu tarafından “Puduhepa” konseri verilecek.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, konserin, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşmasında mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa anısına düzenlendiğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

