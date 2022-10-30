Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda Cumhuriyet’in 99. yılı münasebetiyle düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonuna Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Av. Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Mehmet Bektaş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Siyasi Parti İl Başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, batılı emperyalistleri tarihin çöp sepetine atan Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyet ile taçlandığını söyledi.

Milli ruh ve heyecanla Anadolu’da yepyeni bir Türk devletinin kurulduğunu anlatan Çiftçi, “Bugünlere kolay gelmediğimizi, Cumhuriyetimize ve devletimize hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğini belirten Çiftçi, daha müreffeh ve aydınlık bir Türkiye’nin gençlerin ellerinde yükseleceğini dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, daha sonra tüm masaları gezerek konuklarım Cumhuriyet Bayramını kutladı.

(Taner ŞİMŞEK)

