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Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Selim Bozkurt’un mesajı şöyle: “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kusursuz stratejisi, ulusumuzun ve ordumuzun büyük özverisiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi'yle, tam bağımsız, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır.

30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç sönmeyecek bir güneş gibi doğuşunu müjdelemiştir.

30 Ağustos Zaferi, Sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini gösteren bir zaferdir. Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk ulusunun gelişip güçlenmesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı mesajı verilmiştir.

Ancak bugün Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan; bağımsız, çağdaş bir ülke yaratmasını hala hazmedemeyenlerin olduğu açıktır.

Çünkü 30 Ağustos, bu topraklar üstünde yaşayan insanların tebaadan ulusa dönüşmesinin en önemli basamaklarındandır.

Çünkü dünyadaki mazlum halklara ilham kaynağı olan 30 Ağustos Zaferini, hayran oldukları sömürge olma sevdalısı padişah değil, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yoldaşları ve ulusumuz kazanmıştır.

Atatürk cumhuriyetinin nimetlerinden yararlanıp Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını sürdürenler bilsinler ki; bizim zaferimiz 30 Ağustos’tur.

Bizler bu en kutlu zafer gününü anmayan ve anlatmayanları, bilinçli olarak değersizleştirmek isteyenleri unutmayacak ve unutturmayacağız. 101 yılın miladında, o günkü inanç ve kararlılıkla zaferimizi ve onun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; emaneti, laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.”