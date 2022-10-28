Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümünün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşı zaferle sonlandıktan sonra yeni bir yönetim şekli belirlendi. Şanlı tarihimizde nice devletler kurmuş olan ecdadımızın onurlu mücadele sonucu 99 yıl önce yeniden bir şahlanış ve zaferle kurmuş olduğu yeni ve genç yönetimin adıdır, Cumhuriyet. Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını ilan ederek, millet olma, hukuk ve adalet ile yönetilme tarzı ile birlik ve beraber olma bilincinin bayramıdır Cumhuriyet” dedi.

Cumhuriyet’in yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim olduğunu kaydeden Çabuk, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak bütün vatandaşlarımızın görevidir.

Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde, bir asıra yaklaşan bir asıra bir kala sloganıyla başta Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehit ve gazilerimizin, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; nice asırları göreceğini bilmenin haklı gururu ile bu büyük Cumhuriyet bayramımızın coşkusu ve heyecanı içinde tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)

