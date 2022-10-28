“Bugün her zamankinden daha çok Cumhuriyet’e ve kazanımları olan, hukuka, adalete, demokrasiye, hürriyetlere, özgürlüklere ve huzura ihtiyacımız var” diyen Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çünkü Cumhuriyet özgür insanların rejimidir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkan, güçlünün zayıfı ezmesine göz yummayan cesur insanların iradesidir. Her düşünceye saygı duyan, okuyan, düşünen ve harekete geçen çalışkan insanların hazinesidir. “Cumhuriyet” insanlığın medeniyet tarihinin kısa bir özetidir.

Cumhuriyet fikrinin özünü oluşturan “halkın egemenliğine dayalı” yönetim anlayışı bugün “iktidar olanların egemenliğine” dayalı bir yönetim anlayışına dönüşmüştür.

Cumhuriyet yürüyüşlerinin dahi yasaklandığı günlerde, bizler birlikte el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz ve mutlaka ama mutlaka kazanacağımız aydınlık yarınlar olduğunu biliyoruz.

Çünkü; Öğrencilerimize, çocuklarımıza onurlu; hayalleri, umutları kadar büyük bir gelecek bırakma sözümüz var.

Türkiye’de yaşayan halkların özlemi ve talebi, kimsenin kimliği, inancı, mezhebi, siyasi düşünceleri ve görüşü nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğramadığı, ayrımsız bir şekilde herkesin eşit haklar temelinde yaşama hakkına saygı gösterildiği bir ülkede, eşit, özgür, demokratik bir Cumhuriyet’te, barış içinde bir arada yaşamaktır.

Bu düşünce ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizin 99. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Silah Arkadaşlarını saygıyla anıyor, Yaşasın Cumhuriyet diyoruz.” (Haber Merkezi)

