İYİ Parti Çorum İl Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer önderliğinde 200 civarında kadın da Ankara’da düzenlenen İYİ Parti Büyük Kadın Buluşması’na katıldı.

Kadınlar için iktidara çağrıda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kadın konusu siyaset üstüdür deyip hamasetten başka bir şey yapmayanlarla dolu. Kadın meselesi siyasetin tam merkezindedir” dedi.

“Aklın, bilimin, sağduyunun ışığında, Atatürk’ümüzden aldığımız ilham, cumhuriyetimizden aldığımız güçle; milli hafızamızın, vicdanın ve devletimizin temel direği, Türk kadınlarıyla; cumhuriyetimizin yeni asrında, tarih yazmaya geliyoruz” ifadesini kullanan Meral Akşener kadının gücünü göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Bugün Türkiye’de hayatın zor, geçimin zor, huzurun yok olduğu, tacizin, şiddetin ve aşağılanmanın yol olduğu günlerden geçildiğini belirterek üstelik kadın olunması ile bunun yanına hayatta kalma mücadelesi eklendiğini anlatan Akşener; “Bizler kadınların gülüşünden bile rahatsız olanlara cumhuriyeti mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz. Hiç merak etmeyin çok az kaldı” şeklinde konuştu.

Sapıkları memnun etmek için İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğimizi söyleyerek “Kadınların korkmadığı, konuştuğu, öldürülmediği, kendi ayakları üzerinde durduğu bir Türkiye’ye alışacaklar” diye konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Zengin ve huzurlu bir Türkiye’ye konuşmak için buradayız, omuz omuzayız. Bu çarpık düzene dur demek için, 100. yılda 100 bin öğretmen atamak için, yaralarımızı saracak, milletimizin özlem duyduğu Türkiye için buradayız. Kadınların geleceğe umutla bakması için, İYİ Parti iktidarında hayata geçireceğiz planlarımızı konuşacağız. Kadınlarla yükselen, yükseldikçe güçlenen Atatürk’ün o büyük vizyonuna yakışır mutlu, zengin ve huzurlu bir Türkiye’yi konuşacağız. İYİ Parti’nin kadın vizyonunu konuşacağız. Milletimize hayırlı olsun.

Bundan 100 yıl önce kadınlarımıza yükselmeyi hedef gösteren bir büyük vizyonun 2022’de kadınlarımızı toprağa layık görüldüğü bir büyük vizyonsuzluğa göz yummayacağız. Çünkü kadın yükselmezse alçalır. Vatan düsturundan kadınları hor gören vizyonsuzluğa dönüşmesine göz yummayacağız. İYİ Parti iktidarında kadınlar özgürleşecek, konuşacak. Mücadelemizi fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak başlayacağız. İYİ Parti olarak şunu çok iyi biliyoruz: Türk kadını yükselirse, Türkiye yükselir. Türk kadını başarırsa Türkiye güçlü olur. Bizim hedefimizde cumhuriyetimizin yeni asrında her alanda kadınların omuzunda yükseltmek var. Cumhuriyetin yeni asrından tarih yazmaya geliyoruz”



(Haber Merkezi)

