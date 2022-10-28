Muhammed Taha Derin mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu içeresinde olduğumuzu söyledi.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan cumhuriyetin Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulduğunun altını çizdi.

Muhammed Taha Derin, mesajında şunları dile getirdi: “Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimizin her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz. Bu umudun merkezi olmamızın temelinde, milletimizin; mertliği, cömertliği, şefkati, merhameti, kahramanlığı ve birçok özelliklerinin yanında, kuşkusuz millet hakimiyetine dayanan ve bir fazilet rejimi olan cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Çorum hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

