Ulaş Tokgöz mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı’mızın zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği cumhuriyetin Türk milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunun altını çizdi.

İşte bu değerin bizleri milli bir devletin onurlu bir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirdiğini ifade eden Tokgöz, “Devlet yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayan cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir” dedi.

Tarihin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyetin getirdiği yenilikler ve atılımların Türk insanının ufkunu genişlettiğini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımızın görülmemiş bir dinamizm kazandığını vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Devletimiz ve ülkemiz, cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve yine ülkemiz Atatürk’ün koymuş olduğu ilkelerle de en dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında tüm Çorumlu vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

