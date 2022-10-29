Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yıl dönümü nedeni ile Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, bazı daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalarda Halk Oyunları ekipleri, Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Çorum Eğitim Kulübü Jimnastik takımı gösterileri yer aldı.

Kutlamalar kortej geçişlerinin ardından sona erdi.