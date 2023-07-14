Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim- öğretim yılında yaptığı çalışmalar içerisine “yapay zekâ destekli öğrenme modelini” de dâhil etti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonunda, eserleri izleyici ile buluşturan sergiler açılarak öğrencilerde yapay zekâ üzerine farkındalık oluşturuldu.

Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Mustafa Burhan Esen ve Pervin Özmen, resim, fotoğraf ve illüstrasyonlar üzerine de çeşitli destekler sunan yapay zekâ teknolojisini kullanarak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına destek olmaya çalışıyor.

Bu anlamda müfredatta 11 ve 12. sınıflarda modern sanat akımları konusunda bilişim teknoloji araçları desteği ve dil becerilerinin geliştirilmesi öncelikli multidisipliner yaklaşımı ile konuların işlenişinde destekleyici çalışmalar yapıldı.

Derslerin işlenişinde sözel görsel olarak ön hazırlıkların ardından, öğrenciler, “Dalle-2” uygulamasının metin yoluyla görsel üretme yöntemini kullandı. Metin oluşturma 5 kriter, bir boyama tekniği ve bir de akım isminin kullanılması şartı ile İngilizce cümleler kuruldu. Sonuç olarak yapay zekânın oluşturduğu görsel çalışmalar elde edildi.