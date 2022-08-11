Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyareti öncesinde Cumhur İttifakı hazırlıklarına başladı.

Sürekli STK temsilcileri ve teşkilat üyeleri ile istişare toplantıları yapan Milletvekili Ceylan, çalışmaları bizzat kendisi yakından takip ediyor.

Sabah erken saatlerinde parti binasına gelen Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişinin kendilerinde ve kentte büyük bir heyecana vesile olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyelerinin katıldığı bir toplantı yapan Milletvekili Ceylan, toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanını en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Ceylan, “Bu vesile ile tüm Çorumlu hemşerilerimizi Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Kadeş Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış törenine katılmak için Çorum’a geleceğini belirten Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanının Cumartesi günü saat 15.30’da Kadeş Meydanı’nda halka hitap edeceğini ifade etti.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Vatandaşlar için tüm tedbirlerin alındığını belirten Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Çok önemli tesislerin açılışını gerçekleştireceğiz. Ulaşım ve trafik dâhil tüm tedbirleri aldık. Tabi bu güzel ortama tüm Çorumluları davet ediyoruz. Bu bayramı hep beraber yaşamak istiyoruz.”

ON BİNLERCE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK

Alana gelen vatandaşlara on binlerce Türk bayrağı dağıtılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, Vatandaşların mitinge kolayca katılması ve sonrasında dağılabilmesi için de tüm tedbirler düşünüldüğünü açıkladı. (Haber Merkezi)

