Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Manisa’nın Kula ilçesinde toplandı. Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği’nin ev sahipliğindeki toplantıya Genel Başkan Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Sekreter Bayram Ekici, Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık, Genel Sekreter Yardımcıları Ercihan Çakmak ve Semra Şener, Yönetim kurulu üyesi Alaettin Yakın katıldı.

Toplantının ardından bir açıklamada bulunan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TBMM’de kabul edilen yeni basın yasasında, internet gazeteciliği ile yazılı basının birleştirilmesinin Anadolu’da yayınlanan 970 gazeteyi büyük bir çıkmazın içine sokacağını belirterek, “İnternet gazeteciliğinin ayrı bir yasası olmalı” dedi.

Genel Başkan Yılmaz Karaca şöyle devam etti:

“TGF olarak yıllardan beri internet medya yasasının çıkması gerektiğini vurguladık çünkü bu alanda bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Ancak yeni basın yasasında internet medya düzenlemesi ile birlikte özellikle 29. Maddenin olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Ankara’da tüm siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yaptık, bu konudaki endişelerimizi dile getirdik. Hem basın meslek örgütlerinin, hem de kamuoyunun bu konudaki tepkilerine rağmen ne yazık ki yeni yasa bu haliyle geçmiş bulunmaktadır. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ şeklindeki ifadenin kişi ve kurumlara göre farklı sonuçlar doğurabilecek ve basın özgürlüğünü engelleyen bir tutuma dönüşebilecek olması tedirgin edicidir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.”

TGF Başkanı Karaca, yeni yasa ile internet medyasının da resmi ilan alabileceğini ve bu durumun da yazılı medya açısından bazı rahatsızlıklara neden olabileceğine dikkat çekerek, “Her iki mecranın aynı kefeye konulup aynı kriterler uygulanması olumsuz sonuçlar doğuracak. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Öte yandan, yeni basın yasasında, basın kartları komisyonunda gazetecilerin haklarını savunan basın meslek örgütleri yok sayılmıştır. Gazetecilik yapmayan bazı kamu kurum yöneticilerine basın kartı verilecek olması da büyük bir hatadır” dedi.

TGF’nin 20 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük basın meslek kuruluşu olduğunu söyleyen Genel Başkan Yılmaz Karaca, yeni çıkan basın yasasının Anadolu basınını yok edeceğini düşündüklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı yeni yasayı veto etmelidir” dedi. (Haber Merkezi)

