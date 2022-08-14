Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim Tesisleri, Kapsül Üretim Tesisi ve Fişek Üretim Tesisi için Sungurlu’da, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere’nin katılımı ile gerçekleştirilen temel atma törenine video konferans yolu ile bağlandı. Erdoğan’ın talimatı ile tören alanındaki protokol üyeleri ilk temel atma için butonlara bastı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum’daki yapılan tüm eserler için kurdele keserek açılışını yaptı.