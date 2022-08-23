Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi’nin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesisin her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacağını söyledi.

13 Ağustos’ta Çorum’a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önceki hafta sonunda il ziyaretimizin durağı Çorum’du. Burada hem yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık. Hem de Sungurlu Organize Sanayii Bölgesi’nde inşasına başlanan çok önemli bir savunma sanayii projesinin temelini attık. 3 ayrı fabrikadan oluşan ve ilk etabını 2023 Mayıs’ında hizmete almaya planladığımız 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Makine ve Kimya Endüstrisi şirketimizin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır” dedi. (İHA)

