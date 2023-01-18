Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 tarihine vurgu yaparak, 73 yıl sonra 14 Mayıs 2023 günü de kendilerinin seçimden zaferle çıkacağını dillendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında: “Yeter! Söz de, karar da Milletindir." Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletindir" diyerek milletin gönlüne girmiş, sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı... Biz de şimdi "Yeter söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek 14 Mayıs 2023'te 73 yıl sonra aynı gün milletimizin desteğiyle inşallah zaferle çıkacağız... İnşallah 2023 seçimlerinden sonra 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin görevlendirmesiyle güçlü Türkiye'nin Lideri olacak…” görüşüne yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ikinci haftası geride kalan 2023 yılbaşının, kendileri için herhangi bir yılbaşı olmadığını söyleyerek uzun yıllardır hayallerini, hedeflerini 2023 menziline göre belirlemiş ve buna göre yol almış bir parti ve hükümet olduklarını vurguladı. Erdoğan, “Cumhuriyet'imizin 100. yılında ülkemizi ulaştırmak, milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere hamdolsun büyük ölçüde kavuştuk” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıldır maruz kaldığı ağır saldırılar ve küresel krizlerin, bazı alanlarda gecikmeye yol açsa da kazanımlarının büyüklüğüne halel getirecek hususlar olmadığına işaret ederek, “2023, bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır” dedi.

(Haber Merkezi)

