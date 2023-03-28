Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’dan rekor bir oyla yeniden göreve seçileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, AK Parti teşkilatlarıyla iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve teşkilat yöneticileri ve çok sayıda AK Partili katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın, iftar öncesi yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret ederek teşkilat mensuplarına seslendi. Başkan Aşgın, “Gözlerinizdeki bu ışıltı zaferi müjdeliyor. Bu seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun davasını en yukarılara çıkartacak, en yüksek oyu hep beraber alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemli bir sınav olacağını dile getiren Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Önümüzdeki seçimler, sadece bu ülkenin, sadece AK Parti’nin ve sadece Çorum’un değil tüm mazlumların umudu olan bir seçimler.Cumhurbaşkanımız için çalışacağız ve gayret göstereceğiz. Durmak yok, aşkla, inanmışlıkla yürümeye devam” ifadesini kullandı.

Başkan Aşgın konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rekor bir oyla yeniden seçilmesi için çok çalışacaklarına dair teşkilat mensuplarından söz aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

