Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 45 bin 89 vatandaş için Fatiha okutarak yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, millete başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

Depremlerin halen sürdüğünü açıklayarak bugüne kadar yapılan çalışmaları da özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahanelerin arkasına sığınmadan gereken çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

“Güncel tespitlere göre deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz” diyen Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağına da dikkat çekti. Erdoğan, “Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

