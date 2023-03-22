Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

YARIN TEMEL ATMAYA BAŞLIYORUZ

Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen araama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösterdi.

DEPREM SORUŞTURMALARI

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok.

DEPREM SONRASI İNŞA SÜRECİ

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLACAK

Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bakanlıklarımız ile yaptık. Açıklamak bana kaldı. Müjdeyi vermiş olayım. 7.500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış olayım.

Devletlerde devamlılık esastır. Devletin yönetimine talip olan bir siyasetçi 'gelmeyin' demez. Bu ahlaki değildir. Bu daha gelmeden gideceğini gösterir. Size yurt dışından gelecek olan sermaye bu nasıl bir anlayıştır der ve kapından içeri girmez. Biz AKINCI'ları yaptık İHA'ları SiHA'ları yaptık. Arifiye'de biz Katar'da ortak adımlar atıyoruz. Bu ortak adımları bu tesisleri sattılar diye yalan yanlış şekilde anlattılar. Katar 10 bin konteynerı deprem bölgelerine gönderdi. Bizim böyle ilişkilerimiz olmasa Katar bu tür destekleri verir mi? Hiçbir şeyi araştırmadan öğrenmeden yalan yanlış yaklaşımlarla milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bizim küresel sermayeye her zaman ihtiyacımız var.

"KABİNEDEKİ 17 İSİM MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK"

Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak. Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendiriyoruz. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir.