Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. Çok daha fazla sayıda kamu, STK görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor.

Şartların zorluğuna bakmadan, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle, arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen ekiplerimiz, felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakarca mücadele etmiştir.

Devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

Bu depremler benzerlerine göre çok geniş bir alanda büyük bir yıkıma sebebiyet vermiştir. Sadece cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

10 ili genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediyoruz. 3 ay süreyle OHAL kararı aldık.