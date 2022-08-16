Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın hedefinde altılı masayı oluşturan partiler vardı. Erdoğan, hafta sonu Çorum mitinginde açılan "Yalan çorbası koltuk kebabı kandil dolması laf salatası selo kahvaltısı Washington portakalı" yazılı altılı masa menüsü pankartı üzerinden muhalefete yüklendi.

“50 BİN KİŞİ KATILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta Çorum'daydık. Çorum'da nefis bir menü koymuşlar. O menüyle beraber de yuvarlak masada olanlara afiyet olsun dedik. Hamdolsun resmi rakamla söylüyorum. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik" dedi.

