CEYLAN; “CUMHUR İTTİFAKINI LAFTA DEĞİL ÖZDE ÖNEMSİYORUZ”

Milletvekili Ceylan burada yaptığı açıklamada; “Bu günümüzü arkadaşlarımızla beraber İskilip ilçemize ayırdık. Gelişimizde programımıza Şehit Emre Dokumacı Özel Eğitim Merkezinin açılışını yaparak başladık.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞE HAZIRIZ”

Cumhur ittifakını biz lafta değil özde önemsiyoruz. 2023 te Cumhur ittifakı olarak Allah’ın izni, milletimizin desteği ile bu virajı da aşacağız. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerimize de elimizden gelen desteği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başkan beyinde talepleri var. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili de Çevre Bakanımızla bir görüşmemiz var. Destek anlamında elimizden gelenin fazlasını yaparız. O konuda müsterih olun.

İskilip’te de 204 sosyal konut projesini başlatıyoruz. Sizin nezdinizde tüm meclisinize teşekkür ediyorum. 1. Etaba başlıyoruz. İskilip ne kadar konut isterse diğer etapları da yapmaya hazırız. Şu ana kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başkan beye selamlarımızı iletiniz. Allah yolumuzu açık etsin.

Başkan Vekili Murat Kiraz ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek; “Sayenizde GES’i, TOKİ’yi Yüzme Havuzunu ve diğer projeleri İskilip’e kazandırılırsa İskilipli size ayrıca müteşekkir olur” dedi.



(Haber Merkezi)

