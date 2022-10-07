Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde geçtiğimiz haftasonu yapılan seçimlerde 21 meslek gurubundan 57 asil 57 yedek meclis üyesi ve meslek komiteleri seçilmişti.

Buna göre Meclis üyeleri arasından bugün 10.00-11.30 saatlerinde 1’i başkan 10 kişilik yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oylayarak seçilecek. Ayrıca 7 tane TOBB delegesi, 3 tane Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 tane Disiplin Kurulu Üyesi, 22 tane Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 tane de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesi seçimi yapılacak.

(Bülent USLU)

