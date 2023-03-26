Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dernek merkezinde geçtiğimiz gün düzenlenen ÇOSİAD Genel Kurulu’na üyelerin büyük çoğunluğu katılırken, tek liste halinde yapılan seçimde oybirliğiyle mevcut başkan Çorum İplik sahibi Bülent Demirci güven tazeledi.

Divanın seçilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile mali bilanço raporları okunarak ibra edildi. Tahmini bütçenin belirlenmesi ve dilek temennilerin ardından ise tek liste halinde seçime geçildi.

Buna göre ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci’nin güven tazelediği kongrede Başkan Yardımcıları Zafer Kayılı, Selim Sarıarslan, Ömer BattaL, Muhasip Üye Mehmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Yurdagül Sivri, Murad Boynueğri, Selim Duduoğlu, Ali Dost, Mehmet Emin Türker ve Selim Kaya’dan oluştu. ÇOSİAD Denetim Kurulu üyeliğine ise Kadir Akyol, Tutku Kısar ve Mahmut Köksal seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

