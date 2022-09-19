Organize Sanayicileri İşadamları Derneği (ÇOSİAD) her yıl olduğu gibi bu yıl da ÇORUM HABER’in kuruluş yıldönümü unutmadı.

ÇODRUM HABER’in 38’nci, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise 53.’ncü meslek yılını kutlayan ÇOSİAD bir mesaj yayınladı.

ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci imzası ile yayınlanan kutlama mesajında; “Sayın Mehmet Yolyapar. 17 Eylül 1985 tarihinde, yayın hayatına başlayan Çorum Haber Gazetesi çalışanları olarak, sizin meslek yaşamınızdaki 53.yılınızı ve şahsınızda tüm çalışanların; 38. Kuruluş Yıldönümünüzü kutlar, yayın hayatınızda başarılar dilerim” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

