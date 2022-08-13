“Sırf Gelecek Partisi’nin tabelasını kapatmak için yapmış oldukları bu uygulamayı kınıyorum. Ne kadar sansürlerseniz sansürleyin kaybedeceksiniz” diyen Coşgunsu, AKP iktidarının kendisinden olmayanı dışladığını ve ötekileştirdiğini belirterek, “AKP’lilerin Gelecek Partisi’ne olan hazımsızlıklarını parti binamıza astıkları sansür pankartıyla bir kez daha görmüş olduk.

Etnik, kültürel ve siyasal düşünce farklılıklarımız bizleri ayrıştıran değil, tam aksine zenginliklerimizdir. Türk milletini ayrıştıran ve kutuplaştıran zihniyetin her zaman karşısındayız.

Bizi toplum yapan zenginliklerimiz etnik, kültürel ve siyasal düşünce farklılıklarımızdır. Dolayısıyla Türk milletini bölen, parçalayan siyasi düşüncesinden dolayı kutuplaştıran, yeni kurulmuş partilere her türlü baskı ve sansürü uygulayan zihniyeti şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Gelecek Partisi iktidarında böyle görüntülerin olmayacağını ifade eden Coşgunsu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 saatlik Çorum programı için yapılan harcamalara da dikkat çekerek, ekonominin kötü olduğu bu ortamda yapılan tüm harcamaların israftan başka bir şey olmadığını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)