Çorum’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Güreş finallerinde Çorum takımı hem serbest, hem de grekoromen stilde üçüncülük kupasını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Güreş Finalleri 28-30 Temmuz tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. 15 serbest, 15 grekoromen olmak üzere toplam 30 takımdan 264 sporcunun mücadelesine sahne olan finallerde Çorum takımı ise 22 güreşçi ile iki stilde de mindere çıktı. 2 gün süren müsabakalar sonunda Çorum takımı hem serbest, hem de grekoromen stilde üçüncülük kupasını kazanmayı başardı. Serbest stilde birincilik kupası Konya’nın olurken, ikincilik kupası ise Samsun’a gitti. Grekoromen stilde ise birincilik kürsüsüne Kahramanmaraş çıkarken, ikincilik kupası ise Adana’nın oldu.

Takım sıralamasında iki stilde de üçüncülüğü elde eden Çorum takımında bireysel anlamda ise en iyi derece 2 sporcudan aldı. Grekoromen stilde 85 kiloda mindere çıkan N Yasin Metin ile serbest stilde 52 kiloda mücadele eden Berkay Köpes ikinci olmayı başardılar. Yine serbest stilde 57 kiloda B.Kaan Atbek, 41 kiloda Eren Yalçın, 38 kiloda Ayhan Demir, grekoromen stilde 41 kiloda Utku İlbars üçüncülük kürsüsüne çıkan isimler oldu.

(Rıfat KARA)