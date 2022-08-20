Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye finalleri Mersin'de yapıldı. Mehmet Ali Yetişgen, Mehmet Can Töremiş, Ahmet Arda Kaya, Talha Şerbetçi, Hüseyin Utku Özdemir'den oluşan Çorum erkek takımı D grubu ilk maçında Erzincan'ı 3-2 ile geçerken, önceki günde Manisa temsilcisini 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Yarı final maçında Ankara temsilcisi ile karşılaşan Çorum’un yıldızları maçı 4-1 kaybedere üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Dün üçüncülük maçında Samsun ile karşılaşan Çorum’un yıldızları bu maçı 5-0 kazanarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Çorum kız takımı ise 7-8 maçında Malatya’yı 4-1 mağlup ederek Türkiye yedincisi oldu.

(Rıfat KARA)

