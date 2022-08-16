Bugün Mersin'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde Çorum takımı hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye finalleri bugün Mersin'de başlıyor. Kızlarda ve erkekler toplam 12 takımın 4 grupta mücadele edeceği finallerde Yağmur Elmas Köle, Zahide Dinç, Ecrin Hız, Berra Çaykara ve Azra Tuna'dan oluşan Çorum kız takımı Niğde ile C grubunda mücadele edecek. Mehmet Ali Yetişgen, Mehmet Can Töremiş, Ahmet Arda Kaya, Talha Şerbetçi, Hüseyin Utku Özdemir'den oluşan Çorum erkek takımı ise Manisa ve Erzincan ile D grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çorum kız takımı ilk maçını bugün Niğde ile, erkek takımı ise Erzincan ile oynayacak. Bu iki karşılaşmada saat 13.00'de başlayacak.

(Rıfat KARA)

