Türkiye Okul Sporları Fedarasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Çorum'da başladı. Çorum'u kızlarda Mimar Sinan Ortaokulu, erkeklerde ise Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu temsil ediyor. Çorum şampiyonu Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu dün ilk maçında Zonguldak temsilcisi TED Karadeniz Ereğli ile karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 25-16, 25-12 ve 25-8'lik setlerle kazandı. Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bugün BAY geçerken, yarın ikinci maçında Sinop Cumhuriyet Ortaokulu ile karşılaşacak.

(Bülent USLU)

