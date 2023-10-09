Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eski stadyumun yerine inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında spor sahaları, kamelyalar, aktivite alanları ve Millet Kıraathanesi binası gibi donatıların önemli bölümü tamamlandı. Yavaş yavaş gün yüzüne çıkan millet bahçesi projesi Çorum’un yeni cazibe merkezi olacak.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski stadyum yerine yapılan Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Aşgın, spor alanları ve sosyal donatılarıyla Çorum’a yakışır bir millet bahçesi inşa edileceğini söyledi.



Halil İbrahim Aşgın “Burada muazzam bir millet bahçemiz olacak. Tenis kortlarından yürüme yollarına, bisiklet yollarından kaykay pistine kadar muazzam bir millet bahçesini şehrimize kazandırmış olacağız. Millet bahçesinin etrafında geniş yollar ve otopark alanları bulunacak. İkinci etapta ise yer altı otoparkı ve sosyal tesisleriyle birlikte güzel bir hizmeti halkımızla buluşturmuş olacağız.” dedi.