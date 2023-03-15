Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 5 yeni otobüsü daha araç filosuna katarak 69 olan otobüs sayısını 74’e çıkarttı.

Yeni otobüslerin anahtarları Hürriyet Meydanında düzenlenen törenle şoförlere teslim edildi.

Anahtar teslim töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2022 yılının Şubat ayında toplu ulaşımın kamulaştırılma kararının adın adım devam ettirildiğini ve 1 yılın ardından tüm halk otobüslerinin Çorum Belediyesi’nin olduğunu anlattı. Sadece kamulaştırmakla kalmayıp, araç filosunun 2023 model her türlü konfora sahip araçlarla değiştirilmeye devam edildiğini belirten Aşgın, bir yıl içerisinde sadece toplu ulaşıma 70 milyon TL yatırım yaptıklarını aktardı. Bunun birçok belediyenin cesaret edemeyeceği bir rakam olduğunu kaydeden Aşgın, şöyle devam etti: “Yeter ki hemşerimizin yüzü gülsün, yeter ki 65 yaşındaki hemşerimiz itilmesin kakılmasın, ‘Buyur amcam hoş geldin’ diyen şoförlerimiz onları karşılasın. Bizim ödeyemeyeceğimiz bir bedel yok, bu 70 milyon da helali hoş olsun. Otobüslerimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Toplu taşıma hizmetinin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Aşgın, “Burada durmayacağız. Durmak bize yakışmaz. Halk otobüslerimizin kalitesini, niteliğini daha da artıracağız. Yenileyeceğiz, modernizasyonunu yapacağız. Yeni halk otobüsleri alacağız, elektrikli halk otobüsleri alacağız. Belki hafif raylı sistemleri yavaş yavaş gündemimize almaya başlayacağız. Yeni hayaller kuruyoruz, bu hayallerimizin peşinde koşmaya, bu hayallerimizle şehrimizi buluşturmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz.” dedi.

Araç filosuna yeni katılan otobüsler hakkında da bilgi veren Aşgın, 5 otobüsün yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu, ayrıca Çorum’un ilk körüklü otobüsünün de banttan çıkar çıkmaz filoya dahil edileceğini, körüklü otobüsle birlikte toplam araç sayısının 75’e çıkacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Aşgın, 2008 -2009 model BMC otobüslerin yavaş yavaş sistemden çekileceğini ve onlardan bir iki tanesinin dönüştürüleceği bilgisini paylaşarak, “Deprem bölgesinde her an bize ihtiyaç olabilir diye bunların dönüşümünü yapıp, içinde banyosu, mutfağı olan, 5-10 tane arama kurtarma ekibinden arkadaşımızın konaklayabileceği araçlar haline dönüştürüyoruz bu da hayırlı uğurlu olsun, rabbim utandırmasın.” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Çorum Belediyesi’nin tüm sıkıntılı süreçlere rağmen yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti. Otobüslerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hizmete alınan yeni araçların anahtarları şoförlere teslim edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, belediye başkan yardımcılar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



