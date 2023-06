Umut Radyo’da yayınlanan ‘Perspektif’ programına Hattuşa Yapı Denetim firması sahibi İnşaat Yüksek Mühendisi Atila Akça ve Mimar Mehmet Patlar konuk oldu.

Canlı olarak gerçekleşen program yoğun ilgiyle dinlendi. Yayında ülkemizi yasa boğan yıkıcı depremde binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesinin altında yatan sebepler ele alındı.

Yeni binaların sıkı bir denetime tabi tutulduğuna dikkat çekilen programda Çorum’un zemin yapısı hakkında bilgilerde aktarıldı.

ALTINDA DÜKKAN OLAN BİNALAR YIKILDI

İnşaat Yüksek Mühendisi Atila Akça, depremde yıkılan yeni binaların ekseriyetinin altında dükkan ve asma katı olan yapılar olduğunu belirterek, “Depreme dayanıklı yapı tasarımı çok önemli. Depremin kuvveti ilk önce zemin kata vuruyor. Mühendislik terimine göre zemin ve asma katlar zayıf kat olarak adlandırılır. Bundan nasıl bir ders çıkaracağız. Artık konut binalarının altında işyerine müsaade edilmeyecek” dedi.

Akça, son depremden sonra Yapı Denetim Firmaları olarak belediye ile toplantı düzenleyip kararlar aldıklarına dikkat çekerek, genel idare ve yerel yönetimlerin bundan sonraki süreçte konutlarla işyerlerini birbirinden ayırması gerektiğini ifade etti.

HER ZEMİNE HER BİNAYI YAPMAYACAKSINIZ

Akça, bazı binaların üst yapısı sağlam olmasına rağmen zemin kaynaklı yıkıma uğradığını vurguladığı programda, ‘Biz buna teknik olarak zemin sıvılaşması diyoruz. Alüvyon zeminlerde depremle beraber tabandaki suyun deşarj olmaması ile zemin su gibi davranır. Bunun önüne geçmek mümkündür. Her zemine her binayı yapmayacaksınız. Şayet yapmak zorundaysanız gereklerini yerine getireceksiniz. Doğrusu şu. O tür yerlere çok katlı bina izni vermeyeceksiniz. Şayet vermek durumundaysanız. Bunlara muhakkak zemin taşıma gücünü yani o yapıyı o zeminin taşıması ile alakalı bilimsel gerçekler neyse onu yapacaksınız. Kazık temelse kazık temel uygulayacaksınız’.

YIKIMLARIN EN BELİRGİN SEBEBİ, UYGUNSUZ ZEMİN

İnşaat Yüksek Mühendisi Akça konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Tarım arazilerini açıyoruz fakat o tarım arazilerinin altındaki o zemini o binaya uygun hale getirmiyoruz. Yıkımların en belirgin sebebi bu. İstediğiniz kadar o binayı sağlam yapın, eğer oturma varsa, zeminde sıvılaşma varsa, çökme varsa o bina kesin hasar alacaktır. 2011 yılı yapı denetimi açısından milat olarak değerlendiriyoruz. 2000 yılı da milat bizim için. Çünkü malzeme kalitesi, hazır betonun kullanımı, deprem yönetmeliğinin bu tarihten itibaren bizim hesaplarımıza girmesi açısından önemlidir’.

ÇORUM’DA İNŞAAT YAPI KALİTESİ ÇOK ÜST DÜZEYDE

Çorumdaki bina ve yapı stokunun genel durumu hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Akça, ‘Eskiden beri Çorumda inşaat işleri iyidir. Birçok büyük şehre ve bölge illere göre ilimizdeki inşaat yapı kalitesi gerçekten çok üst düzeydedir. Bunu bir İnşaat Yüksek Mühendisi olarak açık yüreklilikle söyleyebilirim. 2011 yılı itibariyle yapı denetim uygulamasının gelmesiyle beraber biz denetim faaliyetlerimizi ciddi ve en üst düzeyde yapıyoruz. Bu konuda hemşerilerimizin endişe içinde olmasın” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ BİR TOPLANTI İLE ÇORUM’U ELE ALDIK

Depreme karşı daha iyi nasıl olunabilir noktasında ‘Şapkamızı önümüze koyduk ve araştırıyoruz. Dün Ticaret Sanayi Odasının öncülüğünde belediyemiz başta olmak üzere elektrik ve Makine Mühendisleri Odaları, Üniversite nin katılımı ile yapıyla ilgili olan Sıhhi su ve Elektrik tesisatçıları Odaları ile toplantı düzenledik’ diyen Akça, bu toplantının kolon ve kirişleri zedeleme türünden çok sık görülen yapıya hasar verme gibi önemli bir birliktelikti. Depremden büyük dersler çıkardık. Hepimizin canı yandı. Bu vatanın bir ferdi olarak işimizi daha iyi nasıl yaparız ın derdindeyiz’ dedi.

DEPREM OVA ARAZİLERDE YIKIMA UĞRATIR

Perspektif programında konuşan Mimar Mehmet Patla’da ülkemizde öncelikli olarak genel planlamanın sonra bölge planlamasının ve ardından’da şehir planlamasının yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ‘ İstanbul Nazım Plan Bürosunda 7 yıl çalıştığım için biliyorum. Sanayiyi nereye kuracağız. Konut nerede olacak, tarım nereye gelecek. Üniversite ya da ticaret nerede kurulacak. Neresi park olacak. Bütün bunlar bir plan dahilinde olmalıdır. Çorumda plancılık eski yapılarda zaten plan yok. Ama eski yapılar bundan daha sağlam. Niye mesela Kale yada Tepecik Mahallesine bakabiliriz. Yalova da, Düzce de binalar yıkıldı. Deprem bir defa ovada yıkar. Sağlam zeminde yıkmaz. Çorum’da da binaların yüksek yerlere yapılması lazım. Biz istiyoruz ki bu bir planlama ile yapılsın’ dedi.

ZEMİNİ ÇÜRÜK ARAZİLERE YAPI İZNİ VERİLMESİN

Mimar Mehmet Patlar, Çorumun son dönemlerindeki yapısal gelişimini olumsuz olarak yorumladığını ve bunu da birçok yerde dile getirdiğini belirterek, “Hıdırlık altındaki bölge tamamen sulak arazi. Yani yer altı su seviyesi yüksek olan yerler. Buralara çok kat verilmeyebilinirdi. Hatta hiç yapı izni verilmemeliydi. Orası Çorum’un verimli tarım arazisi. Çorum’un yeri var aslında. Çimento fabrikasının olduğu bölgenin zemini kayalık. Kayaların üzerine bina yapmak her zaman güvenlidir. Ama zemini çürük ve sıvı yoğun araziye yaparsan sıkıntılı sonuçları kabullenmek durumundasınız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)