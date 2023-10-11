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*** Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spektrum Takımı öğrencileri de, Teknofest 2023 yarışmalarında iki farklı kategoride derece alarak Çorum’ da bir ilki başardılar.

Robolig yarışması lise kategorisinde ikinci olan ekip, roket yarışmasında da 5’inciliği elde etti. Takım üyeleri Utkan Kaya, Mehmet Eren Özden, Ahmet Enes Altıncı, Talha Berk Özdemir ve Ömürsel Akça, Çorum’u onurlandıran bir başarıya imza attılar.

*** Bu başarıda, sponsor olan Çorum Belediyesi, Özürgen Makine ve MCS Teknoloji firmalarının da büyük payı oldu. Bu alanda çalışan genç girişimcilere ve öğrencilere Çorum’un daha güçlü biçimde destek vermesi halinde, daha başarılı sonuçların getirileceğine inanılıyor.